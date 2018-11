Familiengottesdienst am 1. Advent

Bissendorf. „Vor der Krippe“ – unter diesem Motto findet am Sonntag, 2. Dezember, um 11 Uhr in der evangelischen St. Michaeliskirche ein Gottesdienst für Groß und Klein statt. Familienfreundlich ist nicht nur die Uhrzeit – der Gottesdienst verbindet traditionelle Adventslieder und frischen Gesang, Nachdenkliches für die Erwachsenen und Unterhaltsames für die Kinder. Anschließend lädt die Kirchengemeinde ein zu einem Becher Punsch, um gemeinsam in die Adventszeit zu starten. In der Vorbereitung sind viele Hände aktiv: Neben Diakonin Beate Harms und Pastor Thorsten Buck waren es vor allem Konfirmanden, die im Rahmen einer neuen Projektphase im November und Dezember viele Gottesdienste mitgestalten. Den Jugendlichen bot sich so noch einmal die Gelegenheit, sich in die Adventszeit aus „Kinderperspektive“ zurückzuversetzen. „Besonders in Erinnerung geblieben ist den 13-jährigen Jungen und Mädchen dabei die gemeinsam verbrachte Zeit, das Kerzenanzünden beim Frühstück am Sonntagmorgen“, berichten Thorsten Buck und Beate Harms. Und darum geht es der Kirchengemeinde auch mit diesem Gottesdienst: Den Advent als eine Familienzeit bewusst zu gestalten.

Die Gottesdienstbesucher werden dabei in St. Michaelis viel zu entdecken haben – denn mit dem Familiengottesdienst wird zugleich eine Krippenausstellung eröffnet.