Familiengottesdienst in St. Osdag

Mandelsloh. Vor Beginn der Sommerkirche im Gemeindeverband Neustadt-Nord findet in diesem Monat in der Kirchengemeinde St. Osdag ein letzter großer Gottesdienst statt. Prädikantin Silvia Engelke startet am kommenden Sonntag, 23. Juni, um 16 Uhr die Familienkirche mit ihrem Team unter dem Motto des Psalms 23 „Der Herr ist mein Hirte“. Anschließend wird zum Grillen eingeladen. Es wird gebeten, eine Kleinigkeit mitzubringen. Für Würstchen und Getränke sorgt das Team. Nach der 1. Internationalen Orgelnacht am Sonnabend, 29. Juni, 20 Uhr findet am folgenden Sonntag, 30. Juni, in Mandelsloh lediglich ein Taufgottesdienst statt. In Basse wird dafür an diesem Sonntag ein regionaler Gottesdienst angeboten.