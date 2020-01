Familiengottesdienst mit den Mini-Konfis in Resse

Resse. Seit Herbst 2019 gibt es in Resse eine Gruppe der Mini-Konfis. Dieses erste Jahr der Konfirmandenzeit findet in der vierten Klasse statt und findet oft mit den Bissendorfer Mini-Konfis zusammen satt. In Resse waren die Mini – Konfis schon beim Krippenspiel 2019 dabei. „Nun wird es Zeit auch mal die Besonderheiten in Resse kennenzulernen“, sagt Pastorin Wibke Lonkwitz. Deshalb wird am Sonntag, 26. Januar, um 11 Uhr Familiengottesdienst mit Abendmahl gefeiert. Schon seit vielen Jahren wird in Resse Abendmahl mit Traubensaft und Einzelkelchen gefeiert. Viele Menschen genießen die angenehm heimelige Atmosphäre der Kapernaumkirche. Dazu und dem anschließenden Imbiss sind alle Familien mit Kindern ab drei Jahren eingeladen.