Familiengottesdienst unterwegs

St. Michaelis lädt am Sonntag zur Pilgerwanderung ein

Bissendorf. Am Sonntag, 20. Februar, beginnt vor dem Gemeindehaus der St. Michaeliskirchengemeinde in Bissendorf um 11 Uhr der nächste Gottesdienst für Groß und Klein – diesmal in Form eines Stationengottesdienstes in der Umgebung. „Gemeinsam unterwegs – unter diesem Motto wollen wir mit den Teilnehmern aufbrechen und den 23. Psalm mitnehmen“, berichtet Pastor Thorsten Buck aus den Planungen der Vorbereitungsgruppe. Einen unbeschwerten Familiengottesdienst in der Michaeliskirche konnte sich das Team mit Blick auf die Pandemie nicht vorstellen und hat dann diese Alternative entwickelt. Die Teilnehmer dieses Gottesdienstes erwartet ein etwa 2,5 Kilometer langer Stationengottesdienst. Für die Teilnahme ist die vorherige Anmeldung unter www.kirche-bissendorf.de notwendig – sowie wetterfeste Kleidung und vielleicht eine gefüllte Thermoskanne für einen warmen Schluck zwischendurch. Besucher sind gebeten, eine Mund-Nase-Maske zu tragen.