Familienradwanderung

Mellendorf. Zur Familienradwanderung in der Wedemark am Himmelfahrtstag, 30. Mai, sind alle Mitglieder und Freunde des Vereins, natürlich auch mit Kindern, herzlich eingeladen. Treffen ist um 10 Uhr am Gemeinschaftshaus auf dem Vereinsgelände, Hermann-Löns-Straße unterhalb des Fernmeldeturmes. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Nach der Fahrt findet ein gemütliches Beisammensein auf der Gemeinschaftswiese statt.