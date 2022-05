Familienradwanderung

Mellendorf. Der Kleingärtnerverein Gartenfreunde Mellendorf veranstaltet am Donnerstag, 26. Mai, dem Himmelfahrtstag um 10 Uhr, eine Famiienradwanderung im Bereich der Wedemark für Mitglieder und Freunde des Vereins. Gäste sind ebenfalls herzlich willkommen, Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffen ist um 9.45 Uhr am Vereinsgelände an der der Hermann-Löns-Straße unterhalb des Fernmeldeturmes. Mitzubringen ist ein fahrtüchtiges Fahrrad, gute Laune und dem Wetter entsprechende Bekleidung. Start ist um 10 Uhr, die Fahrtstrecke beträgt circa 15 Kilometer mit Versorgungsstopp zur Stärkung mit Getränken aller Art. Rückkehr wird gegen 12 Uhr am Vereinsgelände sein. Anschließend gemütliches Beisammensein vor dem Gemeinschaftshaus.