Familienwochenende

KiGo-Team bereitet Auszeit vor

Mellendorf. Ein fröhliches Familien-Wochenende an der Elbe: Das Team vom Mellendorfer Kindergottesdienst (KiGo) bereitet diese „Auszeit“ jetzt vor. Mitmachen können Familien mit Kindern im Alter von circasechs bis 14 Jahren. Geplant sind zwei Übernachtungen vom 24. bis 26. Mai 2019 im Landhaus Lenzener Elbtalaue im Ort Unbesandten, www.landhauselbe.de. Am Freitagwird gegrillt und am lodernden Lagerfeuer sich erst einmal kennengelernt. Am Sonnabend soll Zeit sein für gemeinsame Spiele, für einen Ausflug in die nähere Umgebung und für inspirierende Gespräche. Außerdem ist eine „kreative Stunde“ für die Kinder und interessierte Erwachsene geplant, und natürlich gibt es einen gemeinsam gestalteten Abschlussgottesdienst. Weitere Vorschläge und Ideen sind herzlich willkommen.Erwachsene zahlen für zwei Nächte plus Verpflegung circa 67 Euro und Kinder 56 Euro. An- und Abreise werden von den Teilnehmenden selbst organisiert. Auskunft und Anmeldung bitte bis 26. April an die E-Mail-Adresse melanie-preuschoff@outlook.de.