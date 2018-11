Familienzentrum emilie bietet an

„RelaX-Mas“ – Entspannung im Advent für Kids und Teens

Mellendorf. Gemeinsam möchten die Mitarbeiter vom Familienzentrum emilie an einem Nachmittag die Adventszeit genießen mit Traum-/Phantasiereisen, Progressiver Muskelentspannung, Autogenem Training, Entspannungsrätseln, Achtsamkeitsübungen und Mandalas rund um Winter, Advent und Weihnachten. Einfach vorbeikommen und ausprobieren. Aufatmen4Teens (elf bis 17 Jahre) startet am Freitag, 30. November, und Aufatmen4Kids (sieben bis zehn Jahre) startet am Freitag, 14. Dezember, jeweils von 15.30 bis 17 Uhr (entspanntes Ankommen ab 15.15 Uhr) im Brunnenzimmer des evangelischen Gemeindehauses, Kirchweg 3 in Mellendorf. Bitte großes Handtuch, Kissen, bequeme Kleidung und warme Socken mitbringen. Trinken und eine Wolldecke gibt es vor Ort. Die Kosten betragen vier Euro pro Teilnehmer. Anmeldungen per E-Mail bis eine Woche vor Kursbeginn im Familienzentrum unter info@emilie-wedemark.de oder unter Telefon (0 51 30) 6 09 08 41.Das Familienzentrum bietet am Mittwoch, 28. November, von 15 bis 16.30 Uhr in Kooperation mit der Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark ein adventliches Bastelangebot für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren an. Jedes Kind wird unter Anleitung von Kerstin Jacob im Brunnenzimmer des evangelischen Gemeindehauses, Kirchweg 3 eine „Lichterstadt“ basteln. Die Kosten betragen 14 Euro pro Kind. Anmeldungen bitte bis zum 21. November unter info@emilie-wedemark.de.