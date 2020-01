Faschingsfeier

Wennebostel. Am Montag, 10. Februar, feiert die SPD-AG 60 plus um 14 Uhr wieder Fasching im dekorierten Gesellschaftsraum des Gasthauses Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8 bei Kaffee und Kuchen sowie kleinen Gerichten mit kalten Getränken. Mitglieder und Freunde sind herzlich eingeladen und werden gebeten, Gäste mitzubringen. Da kürzlich derer langjährige Gast und Freund Alfred Hennig nach langer Krankheit gestorben ist, werden die Teilnehmer zu Beginn der Zusammenkunft seiner gedenken. Seine stets freundliche Art machte ihn allgemein beliebt. – Es ist in seinem Sinne, wenn alle positiv in die Zukunft schauen und den Tag feiern. Maskerade und Verkleidung sind ausdrücklich erwünscht, aber nicht Voraussetzung zum Mitmachen. Wer einen kurzen humorigen Vortrag, einen Sketch oder einen gespielten Witz beisteuern kann, ist herzlich eingeladen.