„fast geschenkt" wieder geöffnet

Mellendorf. Ab Montag,11.Mai, ist der Treffpunkt „fast geschenkt“ an der Bissendorfer Straße 32 in Mellendorf wieder geöffnet. Zunächst an drei Tagen der Woche sind die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen gern für die Kunden wieder bereit: Montag von 10 bis 13 Uhr, Dienstag von 15 bis 18 Uhr und Freitag von 10 bis 13 Uhr. Mittwoch und Donnerstag ist geschlossen.

Es erfolgt am Mittwoch keine Annahme von Spenden. Es wird eindringlich darum gebeten, nichts vor der Tür abzulegen. Es dürfen nur drei Kunden mit Mund- und Nasenschutz den Treffpunkt betreten und der Abstand von zwei Metern ist einzuhalten.