FC-Sparten laden ein

Brelingen. Der 1. FC Brelingen lädt am Montag, 21. März, um 19 Uhr zur Spartenversammlung Tennis und am Montag, 28. März,um 19 Uhr zur Spartenversammlung Fußball ein. Beide Veranstaltungen finden im Restaurant Saloniki statt. Die Tagesordnung befindet sich auf der Homepage des 1.FC, ist in der Turnhalle, dem Sporthaus und im Restaurant Saloniki ausgehängt.