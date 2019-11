Feierliches Einschalten des Weihnachtsbaums vor dem Rathaus

Die Kinder des Hortes Mellendorf begleiten die Veranstaltung

Mellendorf. Alle Bürger sind herzlich willkommen zum diesjährigen feierlichen Einschalten des Weihnachtsbaums vor dem Rathaus in Mellendorf. Bürgermeister Helge Zychlinski wird am Mittwoch, 27. November, um 17 Uhr den geschmückten Baum formell einweihen. Wie gewohnt wird die Veranstaltung durch Kinder des Hortes Mellendorf weihnachtlich begleitet. Die Kinder haben auch in diesem Jahr mit ihrem pädagogischen Personal unter der Leitung von Claudia Matern einiges vorbereitet, um auf die Adventszeit einzustimmen.Begonnen wird mit einer Weihnachtsgeschichte erzählt von Hortkindern, dem sich das Verteilen selbst gebastelter Gaben anschließt. Das Lied „Ein kleiner weißer Schneemann“ leitet den musikalischen Teil ein, gefolgt vom spanischen Weihnachtsklassiker „Feliz navidad“. Abgerundet wird das Programm dann mit den Songs „Der Weihnachtsmann auf dem Motorrad“ und „Halleluljah“, bevor zum Abschluss der festlich geschmückte Tannenbaum erleuchtet wird.„Ich freue mich sehr, dass der Hort Mellendorf dieses Ereignis wieder mitgestaltet“, so Bürgermeister Helge Zychlinski: „Das jährliche Einschalten des Weihnachtsbaums vor dem Rathaus ist inzwischen auch für mich ein ganz besonderer Termin. Zudem möchte ich an dieser Stelle allen Mitarbeitenden danken, die auch dieses Jahr wieder bei der Vorbereitung geholfen haben, insbesondere den Kollegen vom Bauhof, die für diesen besonders prächtigen Baum sorgten und natürlich den Hortkindern, die das tolle Programm gestalten.“Der Weihnachtsbaum ist in diesem Jahr erstmalig grün und perlmuttfarben geschmückt und an die acht Meter hoch.