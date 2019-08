Generationentreffen in Elze bringt Menschen zusammen

Elze. Eine Feierstunde zum zehnten Geburtstag des Generationen-Essens gibt es am Sonnabend, 14. September, um 11.30 Uhr in der Elzer Kirche. Menschen aus der Gemeinde zusammenzubringen, das war das Ziel einiger Initiatoren. Jung und Alt, allein oder als Familie, alteingesessen oder neu zugezogen. Das Konzept ging auf und wurde ein voller Erfolg. Alle zwei Monate samstags kommen Menschen zusammen und lassen sich bekochen. Musikalische oder literarische Unterhaltung rundet meist das kulinarische Essen als „Leckerbissen“ ab.Ein Team aus Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde und vom Deutschen Roten Kreuz beginnt am morgen mit den Vorbereitungen, begrüßt die Gäste bei deren Ankunft, serviert und bedient und räumt zu guter Letzt bis in die Nachmittagsstunden auf. Gisela Kaminski und Magarete Keiser zeichneten sich in den letzten zehn Jahren dafür verantwortlich. Bei dem feierlichen Jubiläum erfolgt nun die Staffelübergabe an eine neue Teamleitung: Almuth Grube-Orlowski übernimmt dieses Ehrenamt. Mit allen Gästen und Ehrenamtlichen wird am 14. September das Jubiläum und die Arbeit der Ehrenamtlichen gefeiert.Alle Interessierten sind herzlich willkommen an der Jubiläumsfeierlichkeit teilzunehmen. Um eine verbindliche Anmeldung bis zum 7. September unter Telefon (0 51 30) 41 07 oder (0 51 30) 58 21 46 wird gebeten.