Felgendiebstahl

Meitze. Bislang unbekannte Täter begaben sich am Wochenende vermutlich nach Übersteigen eines Zaunes auf das Außengelände einer Firma am Neuen Hessenweg in Gailhof. Dort sind unter anderem diverse Alu-Felgen gelagert. 20 hochwertige Felgen wurden vermutlich über den Zaun auf ein frei zugängliches Gelände verbracht und anschließend mittels eines unbekannten Fahrzeugs abtransportiert. Der Abtransport erfolgte wahrscheinlich über den westlich des tatbetroffenen Grundstücks gelegenen Erlenweg zur Gailhofer Straße. Die Mellendorfer Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.