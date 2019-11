Fenster aufgehebelt

Elze. Unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln eines Fensters am Donnerstag, 31. Oktober, gegen 11.49 Uhr, in ein Firmengebäude , Neue Wiesen, einzudringen. Vermutlich durch Auslösen der Alarmanlage sahen die Täter von der weiteren Tatausführung ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.