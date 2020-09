Ferienaktionen bei emilie

Familienzentrum bietet vielfältiges Programm

Mellendorf. Viele Ferienaktionen gibt es im Familienzentrum emilie. Bogenschießen für Väter und ihre Kinder: Schon oft hat man gehört, dass die Vorfahren Jäger und Sammler waren. Am 17. Oktober ab 10 Uhr sollen Teilnehmer für circa 3,5 Stunden (Vätern und ihren Kindern) ab acht Jahren einen Tag in der freien Natur verbringen und es ihnen gleichtun. Vielleicht finden die Teilnehmer Nüsse, Beeren oder Wildkräuter, die das abschließende Steinzeitpicknick bereichern. Seit dem Fund der berühmten Gletschermumie Ötzi weiß man, dass die Vorfahren nicht nur Essen sammelten, sondern auch über Wissen von Heilkräutern und Pflanzen verfügten. So fand man in Ötzis Beutel besondere Pilze, deren entzündungshemmende Wirkung heute medizinisch nachgewiesen ist. Also gehen alle mit wachsamen Auge entlang des Weges und halten Ausschau, zum Beispiel nach Spitzwegerich, der als Wiesenpflaster sehr hilfreich sein kann.Außerdem probieren sich alle im Bogenschießen. Bitte für das Steinzeitpicknick noch etwas Proviant mitbringen, ebenso einen Jutebeutel, Teller, Becher und Besteck und ein Sitzkissen.Der Veranstaltungsort wird bei der Anmeldung bekanntgegeben, die Kosten inklusive Material betragen 12,50 Euro pro Person. Verbindliche Anmeldungen bitte bis zum 9. Oktober unter info@emilie-wedemark.de oder Telefon (0 51 30) 6 09 08 41.Einen Ferien-Workshop für Grundschulkinder Seife – Salbe – Salbeibonbons gibt es ebenfalls bei emilie: Gegen so Manches ist ein Kraut gewachsen, gegen trockene Lippen von der kühlen Herbstluft, gegen kalte Füße bei nassem Wetter und gegen raue Hände durch das (super wichtige) häufige Händewaschen. Bei einem aufmerksamen Spaziergang lernen die Teilnehmer Wildkräuter kennen und sammeln Früchte. Die Kinder lernen die heilsame Wirkung der Kräuter kennen und stellen Hautschmeichlersalbe, Duftseife und Teemischungen ganz nach Geschmack her. Auch wohltuende Bonbons können selber gemacht werden. Ganz nebenbei entstehen am 12./13 Oktober jeweils von 9 bis 13 Uhr tolle Geschenke und Mitbringsel im Evangelischen Pfarrhaus, Wedemarkstraße, 28 in Mellendorf. Die Kosten inklusive Material betragen 35 Euro. Kinder der zweiten bis vierten Klasse können sich bis zum 5. Oktober verbindlich anmelden unter Telefon (0 51 30) 6 09 08 41 oder per E-Mail info@emilie-wedemark.de.