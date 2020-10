Daheimgebliebene können sich auf buntes Programm freuen

Wedemark. Langeweile während der Ferien? Die muss es in der Wedemark auch in der Corona-Zeit nicht geben! Der Ferienkompass 2020 für Herbstferien-Aktivitäten ist da! Ab sofort ist er online abrufbar. Das Angebot der Veranstaltungen reicht dabei von Malen, über Windlichter gestalten und Gläser gravieren bis hin zu Kürbis schnitzen oder einem Schachturnier. Für alle Daheimgebliebenen ist für ein buntes Programm gesorgt! Der Ferienkompass für die Herbstferien kann ab sofort von der Webseite der Gemeinde Wedemark heruntergeladen werden. In diesem Jahr werden alle Anmeldungen sofort nach Erscheinen des Ferienkompasses entgegengenommen. Reservierungen sind nicht möglich.Anmeldungen können telefonisch oder per Mail bei der Jugendpflege getätigt werden. Das Team steht zur Verfügung unter (0 51 30) 58 14 82 oder Jugendpflege@Wedemark.deDas Programm steht auf der Homepage der Gemeinde Wedemark unter www.wedemark.de/ferienkompass zur Verfügung.