Ferienkompass für die Herbstferien

Ferienkompass für die Herbstferien

Wedemark. Langeweile während der Ferien? Die muss es in der Wedemark nicht geben! Der Ferienkompass 2019 für Herbstferien-Aktivitäten ist da! Ab sofort liegt er in den Schulen, Schreibwarengeschäften, den Jugendtreffs und im Rathaus der Gemeinde Wedemark aus. Auch online ist er abrufbar.

Das Angebot der Veranstaltungen reicht dabei von Basteln, über Backen und Spielen und Sport bis hin zu tollen Ausflügen. Für alle Daheimgebliebenen ist für ein buntes Programm gesorgt. Der Ferienkompass für die Herbstferien kann ab sofort auch von der Webseite der Gemeinde Wedemark unter www.wedemark.de heruntergeladen werden. Alle Anmeldungen müssen vor den Herbstferien erfolgen und können nur über die Gemeindejugendpflege stattfinden. Das Team steht dafür montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr, montags, dienstags von 13 bis 15 Uhr und mittwochs von 13 bis 18 Uhr zur Verfügung:

Büro der Gemeindejugendpflege, Zimmer E.18, Fritz-Sennheiser- Platz 1 in Mellendorf, Telefon (0 51 30) 58 14 82, E-Mail Jugendpflege@Wedemark.de. Das Programm kann auf der Homepage der Gemeinde Wedemark unter www.wedemark.de/familie-jugend-senioren abgerufen werden.