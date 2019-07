Ferienworkshop in Mellendorf

Kinderyoga und Mandala malen

Mellendorf. Am 9. und am 17. Juli startet ein dreistündiger Ferienworkshop für Kinder. Die Teilnehmer werden Kinderyoga mit Mandala malen verbinden.Mit jeder Menge Spaß, Bewegung und reichlich Fantasie gehen die Kinder auf Entdeckungsreise. Die Yogahaltungen sind Tierfiguren nachempfunden, die spielerisch in Geschichten verpackt werden und ferne Welten erkunden. Die Kinder lauschen einer schönen Fantasiereise und entspannen sich, bevor sie mit viel Kreativität wunderschöne Holzmandalas anfertigen, die mit Holzperlen, Schmucksteinen und Bändern verziert werden können. Ein Workshop beginnt am 9. Juli vormittags um 9 Uhr und endet um 12 Uhr und ein zweiter Workshop startet am 17. Juli nachmittags um 14 Uhr und endet um 17 Uhr. Das Angebot richtet sich an Kinder der Grundschule. Es gibt viel zu entdecken.Alle weiteren Informationen zum Workshop und zum umfangreichen Angebot an Yogakursen sind unter www.mayoga.online zu finden. Bei Fragen können sich Interessierte auch direkt an Heike May, Telefon (01 73) 6 01 88 00 wenden.