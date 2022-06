Festliche Musik

Brelingen. Am 5. Juni um 10 Uhr wird im Gottesdienst festliche Musik zu hören sein. Der Chor St. Martini singt die Pfingstkantate „Ich will Wasser gießen auf die Dürstenden“ von Philipp Heinrich Erlebach (1657-1714), begleitet von einem kleinem Streichensemble. „Jumala Tall“ ist die estnische Fassung des Agnus Dei. Dieses sich an Intensität steigernde Werk von Urmas Sisask (*1960) singt der Chor begleitet von der Orgel auch in Verbundenheit mit den baltischen Freunden, gerade in der heutigen kriegerischen Situation. Darüber hinaus ist das Orgelvorspiel zu „Komm, Gott Schöpfer, Heilger Geist“ von Johann Sebastian Bach BWV 667 zu hören, mit Jörg Eikemeier an der Orgel. Der Posaunenchor St. Martini ergänzt die musikalische Ausgestaltung des Festgottesdienstes.