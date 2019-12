Festliches Konzert mit allen Chören in Helstorf zum Dritten Advent

Helstorf. Alle Chöre der Gemeinde Helstorf – Posaunenchor, Kinderchor, Kirchenchor und Gospelchor – laden auch in diesem Jahr wieder zu ihrem großen gemeinsamen Adventskonzert ein. Unterstützt von Jan Katzschke an der Orgel, wird ein ebenso festliches wie abwechslungsreiches Programm weihnachtlicher Musik zu hören sein. Das Adventskonzert findet am Sonntag, 15. Dezember, in der Helstorfer Kirche statt. Beginn ist 18 Uhr.