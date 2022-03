Feuerlöscher werden geprüft

Helstorf. Wer eine Sicherheitsprüfung für Feuerlöscher durchführen lassen möchte, hat dazu am Sonnabend, 9. April, von 9 bis 12 Uhr Gelegenheit. Die Kontrollen finden statt am Hufschmiede-Museum in Helstorf, Zur Reiterheide, die Kosten dafür sind beim durchführenden Unternehmen zu begleichen.