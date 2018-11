Feuerwehrball

Mellendorf. Die Feuerwehr Mellendorf lädt ihre aktiven und fördernden Kameraden sowie die Kameraden der Altersabteilung sowie deren Partner zum diesjährigen Ball am Sonnabend, 1. Dezember, um 19.30 Uhr ins Gasthaus Stucke ein. Musikalisch erleben die Teilnehmer eine Premiere mit dem DJ Rainer de Vries. Nach einem genüsslichen 3-Gänge-Menü schwingen alle das Tanzbein bis in den Morgen hinein. Der Unkostenbeitrag beträgt 50 Euro pro Person – Auszubildende und Studenten zahlen die Hälfte. Anmeldungen nimmt Matthias Dorsch unter Telefon (01 75) 2 20 11 49 oder per E-Mail unter ball@feuerwehr-mellendorf.de entgegen.