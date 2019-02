Filmabend der Diakonie

Elze. Zum Filmabend lädt die Diakonie der Kirche Elze-Bennemühlen ganz herzlich am Montag, 25. Februar, in den Gemeinderaum ein. Beginn ist um 19 Uhr. Bereits ab 18 Uhr öffnen sich die Türen für jene, die bei Snacks und Getränken und mit netten Gesprächen den verheißungsvollen Abend einläuten möchten. Der Eintritt ist frei.

Zum Film: Der Film spielt in der DDR im Jahr 1980. Erzählt wird die Geschichte der jungen Ärztin Barbara, die aus der Berliner Charité in die Provinz strafversetzt wird, weil sie einen Ausreiseantrag gestellt hat. Sie will zu ihrem Freund in den Westen. Doch dann lernt sie ihren neuen Chef kennen, und die Dinge nehmen ihren Lauf. Am Ende muss sie schwierige Entscheidungen treffen.