Filmabend in Elze

Französische Komödie wird im Gemeindesaal gezeigt

Elze. Am Montag, 3. September, wird im Gemeindesaal des Kirchenzentrums Elze eine französische Komödie gezeigt. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 19 Uhr. Aber schon ab 18 Uhr sind die Besucher herzlich eingeladen zum Plaudern bei kleinem Snack mit Getränk.Kurze Filmbeschreibung: Manchmal kann ein kleiner Unfall auch ein unverhoffter Glücksfall sein. Louise kümmert sich seit dem Tod ihres Mannes allein um ihren Birnenhof in der Provence. Doch die Bank will den Kredit zurück, die Abnehmer zweifeln an ihrer Kompetenz und dann fährt sie auch noch einen Fremden vor ihrem Haus an. Pierre, so heißt der verletzte Mann, scheint irgendwie anders zu sein. Der sensible Mann blüht auf und hat das Gefühl, etwas gefunden zu haben, was er gar nicht zu vermissen glaubte. Ein Zuhause. Louises Leben wird wundersam auf den Kopf gestellt, und doch droht ihr dieses kleine Glück wieder zu entgleiten... Eine liebevoll erzählte romantische Komödie, die die Zuschauer in eine Welt voll kleiner Wunder entführt.