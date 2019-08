Filmabend und Diakoniegottesdienst

Alle Interessierten sind zum Reden, Hören und Zuhören eingeladen

Elze. „UNERHÖRT“ heißt das Thema des Filmabends in der Evangelischen Kirche Elze am Montag, 2. September, um 18 Uhr und im Diakoniegottesdienst am Sonntag, 8. September, um 10 Uhr.Viele Menschen fühlen sich mit ihren Problemen allein gelassen. Das Internet und die sozialen Medien werden genutzt, um zu schimpfen und bestimmte Personengruppen an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Die Individualität des Einzelnen ist wichtiger als die Gemeinschaft – ein Wertewandel in der Gesellschaft. Das Motto der Diakonie soll aufrufen, das Gespräch miteinander zu suchen, dem Gegenüber zuzuhören und damit dem anderen Achtung und Aufmerksamkeit zu schenken. „Mit unserer Kampagne machen wir Wahlkampf für eine offene, lebendige und vielfältige Gesellschaft. Viele fühlen sich an den Rand gedrängt in einer immer unübersichtlicheren Welt, in der das Tempo steigt und Gerechtigkeit auf der Strecke zu bleiben droht“, erklärt Diakonie-Präsident Ulrich Lilie. Bei dem Filmabend in Elze wird die Gemeinschaft gelebt und bei kleinen Snacks wird zum Reden, Hören und Zuhören eingeladen, um dem „UNERHÖRT“ entgegenzutreten.Im Diakonie-Gottesdienst wird die Predigt das Motto „UNERHÖRT“ ebenso aufgreifen und Anregungen geben, das gemeinsame Miteinander unter Alt und Jung, unter verschiedenen Kulturen und Bräuchen zu respektieren und als Bereicherung anzuerkennen. Alle Interessenten sind herzlich zu beiden Veranstaltungen eingeladen und sich einzubringen. Alle Beteiligten, ob Ehrenamtliche oder Pastoren stehen gerne für weiter Gespräche zum Thema zur Verfügung.