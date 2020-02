Filme zur Passionszeit

Bissendorf-Wietze. Passend zur beginnenden Passionszeit lädt die evangelische Kirchengemeinde wieder zur Filmreihe in das Christophorusgemeindezentrum in Bissendorf-Wietze ein. „Zuversicht – sieben Wochen ohne Pessimismus“ ist der Leitgedanke für die diesjährige Filmreihe, die von Elke Jüngling mit der Medienzentrale der Evangelischen Kirche vorbereitet wurde. Im ersten Film, der am Mittwoch, 26. Februar, um 19.30 Uhr gezeigt wird, geht es um eine Frau mittleren Alters, die in Island ein geheimnisvolles Doppelleben führt. Während sie in ihrem Heimatort als Musikerin bekannt ist, kämpft sie in ihrer Freizeit mit unkonventionellen Mitteln gegen Energiekonzerne. Als sich für die Frau jedoch die Möglichkeit eines späten privaten Glücks aufzeigt, muss sie sich entscheiden, welches der beiden Leben sie führen möchte.