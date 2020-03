Filme zur Passionszeit

Filmmittwoch in der Christophoruskirche

Bissendorf-Wietze. Die Filmreihe in der Passionszeit wird am Mittwoch, 18. März, um 19.30 Uhr in der Christophoruskirche fortgesetzt. In dem Film dieser Woche geht es um eine Ärztin, welche in ihrem Urlaub neue Herausforderungen sucht. Sie segelt allein auf dem Ärmelkanal. Als sie auf ein havariertes Flüchtlingsboot stößt, gerät sie in moralische Konflikte, welche sie durch einen spektakulären Lösungsversuch beseitigt. Der Eintritt ist frei. „Zuversicht – 7 Wochen ohne Pessimismus“ lautet der Leitgedanke der diesjährigen evangelischen Fastenaktion, zu der die evangelische Kirchengemeinde nach Bissendorf-Wietze einlädt.