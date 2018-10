Filmvorführung

Elze. Am Sonntag, 4. November, findet um 10 Uhr der übliche Gottesdienst in Elze mit anschließendem Kirchencafé statt. Das besondere Highlight folgt um 13 Uhr: Die Gemeinde zeigt einen Film des NDR, der die Besucher in die Zeit um 1978 zurückversetzt. Man bekommt einen Einblick in den Gottesdienst der 70er Jahre. Wie wurde damals der Gottesdienst gefeiert? Erkennt man vielleicht die ein oder andere Person aus dem Dorf wieder? Viele Szenen aus dem damaligen Kirchenleben laden zum Hereinschauen ein. Die Einladung zur Teilnahme gilt allen Bürgern aus der gesamten Wedemark und darüber hinaus. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen erteilt das Kirchenbüro unter Telefon (0 51 30) 29 22 oder kg.elze-bennemuehlen@evlka.de.