Finanzausschuss tagt

Wedemark. Der Ausschuss für Finanzen, Liegenschaftsunterhaltung, Wirtschaft und Personal

tagt am Dienstag, 23. Februar, um 19 Uhr, im Bürgersaal des Bürgerhauses, Bissendorf, Am Markt 1. Auf Anordnung dedes Vorsitzenden können gemäß § 182 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Nieder- sächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) alle Mitglieder per Videokonferenztechnik teilnehmen. Interessierten Personen aus Medien und Öffentlichkeit wird nach vorhergehender Anmeldung die Teilnahme an der durchzuführenden Fragestunde und die Verfolgung der Videokonferenz ermöglicht. Eine Teilnahme vor Ort ist nicht möglich! Die Anmeldung zur Teilnahme ist bis zum Vortag der Sitzung ausschließlich per E-Mail an die Adresse sitzungsdienst@wedemark.de möglich. Die Teilnahme ist begrenzt auf zehn Personen, die Plätze werden in der Reihenfolge des Einganges der Anmeldungen vergeben.

Eionziger Tagesordnungspunkt neben den üblichen Regularien ist der Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021.