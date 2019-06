Finissage

Bissendorf. Nur noch bis zum 14. Juli ist die Gelegenheit, die Ausstellung Consider the Birds mit Malereien und Zeichnungen der Künstlerin Meike Zopf beim imago Kunstverein in Bissendorf zu besuchen. Zur Finissage am Sonntag, 14. Juli, von 15 bis 17 Uhr lädt imago Kunstverein Wedemark herzlich ein. imago und die Künstlerin freuen sich auf die Besucher. Der Eintritt ist frei.