Finissage

Die Finissage der Ausstellung „Mobiles“ bei Hans Horst an der Industriestraße findet am 1. September statt. Bis dahin haben Besucher noch Gelegenheit Dinge zu sehen, die man sicher nicht an jeder Ecke findet. Am Freitag, 31. August, sind Interessierte ab 16 Uhr willkommen, um über die Exponate zu sprechen oder einfach ein kühles Getränk zu genießen. Die Gebrüder Höing sind ebenso vor Ort wie Simon Kux. Weiteres unter www.hanshorst.de.

.