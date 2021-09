Fit und gesund

Lauf-Mama-lauf-Kinderwagenkurs

Brelingen. Der klassische Lauf-Mama-lauf-Kinderwagenkurs in der freien Natur ist ein guter Einstieg für Mütter in und nach der Schwangerschaft, um nach der Entbindung schnell wieder gesund und fit zu werden. Das 60-minütige Ganzkörpertraining ist als Zirkeltraining in der freien Natur konzipiert und auf die Bedürfnisse der Mütter mit ihren Babys zugeschnitten. Sie werden dabei ganzheitlich betreut, um ihr körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu steigern. Der neue Kinderwagenkurs findet dienstags in der Zeit von 10 bis 11 Uhr in Brelingen mit Manuela Müller statt. Eine kostenlose Probestunde ist möglich. Anfragen bitte an inna-hannover@laufmamalauf.de oder per WhatsApp unter (01 59) 02 41 21 74.