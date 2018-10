Fit und Gesund in den Winter

Skigymnastik beim SV Großburgwedel

Großburgwedel. Die ersten Skitage sind für jeden Skisportler eine besondere Herausforderung: Muskelkater, Gelenkschmerzen und Überanstrengung sind oft unangenehme Begleiterscheinungen. Mit Spaß an der Bewegung in der Gruppe wird sich die Ski-&-Fitness-Abteilung des SV Großburgwedel auf die kommende Skisaison vorbereiten. Functional- und Cross-Fit-Training sind hierbei die Vorbilder, an denen sich das Skigymnastikkonzept orientiert. Die Gymnastiktrainerin und Skilehrerin Rosi München stellt in ihrem modernen Trainingsprogramm die Grundlagen des Ski-Alpin- und Ski-Langlaufsports in den Mittelpunkt. Egal, ob Verletzungsprophylaxe, Verbesserung der allgemeinen Fitness für die ersten Skitage oder Koordinationsgewinn für die Brettlfans, dieser Kurs wird jedem gerecht. Der Skigymnastik Kurs beginnt am Donnerstag, 8. November, um 19 Uhr und umfasst zehn Trainingseinheiten. Das Training findet in der Gymnastikhalle im Gymnasium Großburgwedel statt. Gäste können sich für zwei Schnupperstunden anmelden und dann entscheiden, ob sie im Verein verbleiben möchten. Anmeldung über anmeldung@ski-fitness.de , Stichwort Skigymnastik 2018 oder bei Rosi München unter Telefon (0 51 39) 9 72 07 46. Weitere Informationen auch unter www.ski-fitness.de.