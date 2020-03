Fitmacher im Frühling

Seminare auf dem Sporthof Schöne Aussicht

Lindwedel. Ein wunderbares Programm gegen Frühjahrsmüdigkeit steht auf der Agenda der Sonderveranstaltungen des Sporthofes Schöne Aussicht. Als Zentrum für Prävention, Yoga, Pilates und Bodyart verbinden sich hier ganzheitliche Bewegungsansätze mit einer gesunden Lebensweise.Bereits am 20./21. März findet ein Hormonyoga-Seminar für Frauen in den Wechseljahren statt. Die hormonelle Yogatherapie nach Dinah Rodrigues verspricht eine gute Dosis Entspannung und wirkt auf emotionaler, geistiger und körperlicher Ebene. Insbesondere das Gehirnareal (Hippocampus), das für Erinnerung und Gelassenheit steht und durch den Östrogenmangel in ein spürbares Ungleichgewicht gerät, erhält über Atem- und auch Körperübungen Impulse für mehr Gleichgewicht. Frauen mit Beschwerden, seien es depressive Verstimmungen, Stressanfälligkeit, Hitzewallungen oder Vergesslichkeit, erhalten gute Tipps für einen gelassenen Umgang in einer für viele Frauen bewegenden Phase des Wechsels.„Sei nicht sauer – Frühjahrsputz für Körper, Emotion und Geist, so lautet der Titel einer Minifrühjahrskur vom 17. bis 19 April. Eine umfassende, alle Ebenen erreichende„Sei-nicht-sauer-Kur“ bietet der Sporthof Schöne Aussicht insbesondere Menschen, die erfahren möchten, wie sie Stress bewältigen und in einen entspannten Modus finden können. Eine Übersäuerung des Körpers geht oftmals auch mit einer eher sauren Grundstimmung einher und lässt uns energieleer und starrköpfig wirken. Hier kann eine basische Kost, ein gezieltes Nerventraining in Kombination mit einem gesunden Atemmuster, freudvoller Bewegung, das Wissen um die Wirkung heimischer Kräuter, das Erleben einer ganzheitlichen Faszienarbeit in Kombination mit Akupressur und Yoga, viel Ruhe und Natur enorm viel bewirken. Die Teilnehmer erhalten viele konkrete Tipps für den Alltag. Programm: Freitag – Yoga im Tuch/Kräuterabendbrot/Mantra Singen und Meditation/basische Fußbäder und Sauna; Samstag: Morgenyoga/Reinigungsrituale, Ayurvedisches Frühstück/ Fußreflexzonenarbeit/Kräuterspaziergang und gemeinsam Kochen/Bodyart/Faszienarbeit/Gesunder Schlaf; Sonntag: Morgenyoga, basische Kost, Übungen für mehr Resilienz im Wald und in der Natur.