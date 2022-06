Flächenverbrauch stoppen

Antrag der WPW

Wedemark. Die Wählergemeinschaft Pro Wedemark stellt einen Beschlussantrag zum Thema Flächenverbrauch/ -versiegelung. Ein Verbrauch von 3,54 ha pro Jahr (Nabu Wedemark, 2021) – ist der Zielwert, wenn man sich der bundesweiten und niedersächsischen Nachhaltigkeitsstrategie anschließt. Derzeit laufen jedoch Bauplanungen im Flächenbereich von über 23 Hektar - exklusive dem 18 Hektar großen Gewerbe- und Industriegebiet in Gailhof. Sollte sich in der bereits veräußerten Gewerbefläche in Berkhof ein Ansiedlungskandidat finden, kommen noch einmal 2,5 Hektar Lagerfläche on top. „Diesem gigantischen und unverantwortlichen Flächenverbrauch muss ein Riegel vorgeschoben werden - wir können uns nicht länger wie die Axt im Walde benehmen. Die Gemeinde soll sich zukünftig im Bereich Bauen nur noch der behutsamen Nachverdichtung widmen und sich mit optimierter und platzsparender Wohnkonzeption befassen,“ so Ratsherr Christoph Chilla von der Wählergemeinschaft Pro Wedemark.