Fledermäuse – willkommene Gäste im Therapiegarten

Mellendorf. Sie fliegen mit den Händen, sehen mit den Ohren und schlafen mit dem Kopf nach unten. Am Sonnabend, 17. August, erfahren Besucher des Therapiegartens viel Interessantes über Fledermäuse. Von 14.30 bis 16.30 Uhr gibt Fledermausbotschafterin Irene Jacks-Sterrenberg viele Tipps zu den akrobatischen Nachtschwärmern. Wann kann man die Tiere am besten beobachten oder wo kann man Kästen befestigen, die als Schlafplatz dienen und welche Pflanzen im Garten locken nachtaktive Insekten an? Diese und viele andere Fragen werden an diesem Nachmittag beantwortet. Das Team der Grünen Stunde sorgt wie immer für Kaffee und Kuchen. Der Garten befindet sich am Grabenweg 6 in Mellendorf.