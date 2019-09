Flohmarkt auf der Waldbühne

Otternhagen. Am Donnerstag, 3. Oktober, startet ab 11 Uhr der große nichtgewerblichen Herbstflohmarkt auf dem Gelände der Waldbühne Otternhagen, seit Jahren Anlaufpunkt für Besucher und Aussteller nicht nur aus dem Neustädter Land und ein Paradies für Sammler und Schnäppchenjäger. Ab 7 Uhr können die Stände aufgebaut werden, Anmeldungen sind nicht erforderlich. Wie in jedem Jahr bietet das Waldbühnenstübchen für die Aussteller ein Frühstück an. Falls es auf dem großen Gelände zu eng werden sollte, wird, wie bereits in den letzten Jahren, zusätzlich der Zuschauerraum der Bühne freigegeben. Die Standgebühr beträgt für drei Meter acht Euro, jeder weitere Meter drei Euro, Kinder können ihr Spielzeug kostenlos anbieten. Auch Mitglieder des Vereins Waldbühne Otternhagen zahlen keine Standgebühr.

Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt: Das Waldbühnenstübchen bietet Kaffee und Kuchen an, im Biergarten wird der große Grill angeheizt. Weitere Informationen sind unter www.waldbuehne-otternhagen.de erhältlich.