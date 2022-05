Flohmarkt

Helstorf. Einen großen Flohmarkt veranstaltet der Heimat- und Museumsverein nach coronabedingter Pause nun wieder rund um die alte Hufschmiede an der Reiterheide. Am kommenden Sonntag, 15. Mai, kann wieder an vielen Ständen ab 10 Uhr mit den Verkäufern um die Angebote gefeilscht werden. Eine Anmeldung für Flohmarktverkäufer ist nicht erforderlich. Das Hufschmiede-Museum und auch die Ausstellungshallen sind geöffnet: Die Besucher können unter Anleitung der Schmiede selbst probieren wie Eisen bearbeitet wird. In der Museumsscheune wird die Arbeit an Spinnrädern und an historischen Webstühlen demonstriert. Zudem gibt es zahlreiche alte Geräte und Landmaschinen aus dem vorigen Jahrhundert zu entdecken. Für die Besucher gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, Bratkartoffeln mit Spiegelei sowie Bratwürste.