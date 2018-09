Flohmarkt

Helstorf. Am Sonnabend, 15. September, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr öffnet die Grundschule in Helstorf wieder ihre Türen für den traditionellen Kommissions-Flohmarkt rund ums Kind. Von mehr als 170 Anbietern wird Kinderbekleidung bis Größe 188, Spielzeug, Umstandskleidung, Erstausstattung und vieles mehr nach Art und Größe sortiert angeboten. Ein großes Kuchenbüffet lädt zum Verweilen ein.