Flohmarkt für Aira

Weihnachtliche Accessoires spenden

Helstorf. Eine bewährte Idee soll wiederholt werden, die von gespendeten, in der kommenden vorweihnachtlichen Zeit nicht mehr gebrauchten Deko-Artikeln lebt. Nicht mehr benötigter Advents- oder Tannenbaumschmuck, Kerzenständer, Krippenfiguren werden zum Verkauf überlassen. Diese Dinge werden an Sonntag, 1. Advent, beim Adventsmarkt in Helstorf verkauft. Der Erlös kommt dem Krankenhaus „Aira“ (Äthiopien) zugute.Die Helstorfer Kirchen- und Abbenser Kapellengemeinde unterstützt seit vielen Jahren dieses Projekt. Das Krankenhaus kann ohne die Spenden aus Europa nicht existieren. Eine Operation kostet zwischen zehn und 100 Euro. Die meisten Patienten müssen mehrere Jahre dafür sparen. Lebensnotwendige Operationen werden grundsätzlich durchgeführt, egal ob der Patient zahlen kann oder nicht. Der Flohmarkterlös hilft seit elf Jahren dank zahlreicher Spender mit, diese Behandlungen zu finanzieren. Sachspenden bitte bis zum 29. November bei Familie Kober, Tannenweg 15 in Helstorf abgeben. Weitere Infos bei Jürgen Walter- Kober, Telefon (0 50 72) 74 12.