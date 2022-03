Flohmarkt für Pflanzen

Mellendorf. Der Therapiegarten Grüne Stunde veranstaltet zur Saisoneröffnung am Sonnabend, 2. April, wieder einen Pflanzenflohmarkt. Von 14 bis 16.30 Uhr stehen der Garten und das umliegende Hofgelände des Landwirtes Christian Gudehus im Grabenweg 6 in Mellendorf dafür zur Verfügung. Ab sofort können sich Privatpersonen, die Pflanzen oder Samen aus ihrem eigenen Garten verkaufen möchten, anmelden. Das Team der Grünen Stunde bietet wieder Kaffee und Kuchen an und freut sich auf viele Interessierte. Anmeldung und Informationen unter Telefon (0173) 6 06 37 08 oder per E-Mail an corinna@bischofs.com.