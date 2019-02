Flohmarkt rund um Pferd und Reiter beim RFV Berkhof

Berkhof. Am Sonntag, 3. März, findet von 14 bis 16 Uhr beim RFV Berkhof, Am Wittegraben 5 in Berkhof ein Flohmarkt rund um Pferd und Reiter statt. Es kann gekauft und verkauft werden. Wer verkaufen möchte, zahlt als Standgebühr von fünf Euro. Verkaufstische sind selbst mitzubringen. Der Eintritt für Käufer und Besucher ist natürlich frei. Eine reichhaltige Kaffeestube ist während des Flohmarkts geöffnet. Anmeldungen als Verkäufer bitte an info@rfv-berkhof.de oder telefonisch unter (01 72) 5 45 06 42. Der RFV Berkhof freut sich auf zahlreiche Verkäufer, Käufer und Besucher. Weitere Infos unter www.rfv-berkhof.de.