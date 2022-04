Förderverein lädt ein

Elze. Nachdem im letzten Jahr die Jahresmitgliederversammlung digital stattfand, freut sich der Förderverein der Grundschule Elze umso mehr alle Mitglieder am Donnerstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr ins Foyer der Grundschule Elze einzuladen. Die an dem Tag geltenden Corona-Vorschiften müssen bitte beachtet werden. Neben geplanten Tagesordnungspunkten stehen in diesem Jahr erneut Wahlen an. Für die Ämter der/des ersten Vorsitzenden und des Kassenwartes werden Nachfolger gesucht. Anträge zur Tagesordnung können gern bis zum 30. April in schriftlicher Form eingereicht werden (info@foerderverein-gs-elze.de).