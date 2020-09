Folgt Gerberding auf Reuter?

Ortsrat wählt Ortsbürgermeister neu

Abbensen (awi). Zur zwölften öffentlichen Sitzung lädt der Ortsrat Wedemark I (Abbensen, Duden-Rodenbostel, Negenborn) am Mittwoch, 30. September, um 19 Uhr ins Gasthaus „Zur Post“ in Abbensen, Alte Zollstraße 5, ein. Wegen der aktuellen Pandemielage (COVID-19, Coronavirus) ist es zur Einhaltung der geltenden Abstandsregelungen notwendig, die Zahl der Zuhörerinnen und Zuhörer zu beschränken. Für diese Sitzung stehen 50 Plätze zur Verfügung, die ab 18.30 Uhr in der Reihenfolge des Erscheinens vergeben werden. Eine vorherige Reservierung ist nicht möglich. Über die genannten Plätze hinaus können keine weiteren Besucher an der Sitzung teilnehmen.Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner durchgeführt.Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Neuwahl des Ortbürgermeisters, da Amtsinhaber Peter Reuter sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat und für ihn ein neues Ortsratsmitglied für die SPD verpflichtet wird. Im Gespräch für das Amt des Ortsbürgermeisters und Nachfolgers für Reuter ist der Negenborner Frank Gerberding. Außerdem wird über die Verteilung dr Ortsratsmittel beraten.