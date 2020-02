Forderprojekt startet wieder

Wedemark. Kleine Hände – große Gedanken, das Forderprojekt für begabte und wissbegierige Kinder, startet wieder. Unter dem Motto „Origami – ich falte meine Fantasie" treffen sich alle Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren am Dienstag, 11. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 in Mellendorf; Kosten: fünf Euro pro Kind.

Anmeldung bei Elke Steinmetz unter info@lernbegleitung-wedemark.de ist Voraussetzung.

„Sorgenmonster und andere Gestalten" faszinieren alle Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren, dazu gibt es einen Termin am Donnerstag, 13. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr ebenfalls im im MGH. Anmeldung bei Elke Steinmetz: info@lernbegleitung-wedemark.de ist Voraussetzung.

Die Elterngruppe „Begabte und Hochbegabte Kinder" trifft sich zum regen Austausch am Freitag, 28. Februar, im SeminarAktionsZentrum Wedemark um 19 Uhr. Anmeldung und Informationen ebenfalls bei Elke Steinmetz unter info@lernbegleitung-wedemark.de.