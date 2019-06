Formularlotsen und Café Elternzeit

Pfingstmontag bleibt das MGH geschlossen

Mellendorf. Die Formularlotsen helfen beim Ausfüllen von Formularen am Dienstag ab 10 Uhr. Französisch für Schüller der Klasse 5+6, die offene Holzwerkstatt und die Patientenliga Atemwegserkrankungen startet um 16 Uhr. Ab 18 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Depression und Ängste“ und um 18.30 Uhr der Deutschkurs. Das NABU Treffen startet um 19.30 Uhr. Am Mittwoch um 16.30 Uhr beginnt der Smartphone Kurs mit Paul. Die Gruppe Harele – spanische Gespräche zur Literatur kommt um 16.45 Uhr zusammen. Ab 17 Uhr findet die Sprechstunde von EinzigArtig – LGBTQ*I Themen statt und der Orientalische Tanz beginnt um 17.30 Uhr und ab 18 Uhr Open Space. Spanisch üben kann jeder in der Zeit von 19.45 bis 20.15 Uhr. Donnerstag beginnt der Tag mit der Sprechstunde der Lernpaten um 9.30 Uhr und geht weiter mit dem Mittagstisch um 12.30 Uhr. Der Kinder- und Jugendlotse hat ab 14 Uhr seine Sprechstunde und ab 14.30 Uhr die Offene Schulberatung. Ab 15.30 Uhr hat das Café Elternzeit zum Thema Kinderfüße – Kinderschuhe eine Referentin eingeladen. Kurdisch für Anfänger beginnt um 16 Uhr, Lesen und Schreiben für Erwachsene um 17 Uhr und die Selbsthilfegruppe Depressionen trifft sich um 18 Uhr. Der Deutschkurs startet ab 18.30 Uhr und das Ideenreich um 19.30 UhrAm Freitag um 15.15 Uhr beginnt der neue Kurs Schrottschweißen der Kinder-Kunst-Schule Wedemark und der Verein EinzigArtig beginnt um 16 Uhr mit seiner Fortbildung. Das After Work Meet Up findet in der Zeit von 17 bis 19 Uhr statt.Der Samstag hat wieder viel anzubieten und es geht los um 10:00 Uhr mit Vatertag(e), der zweite Teil Schrottschweißen um 10.15 Uhr, das Offene Singen folgt um 14 Uhr und der Wedejam um 17 Uhr.Sonntag läuft in der Zeit von 10 bis 13 Uhr der Sprachkurs „Arabisch für Kinder“.Die Mitarbeiter des MGH sind natürlich auch während der Öffnungszeiten gerne für Ihre Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da.Diese sind: Dienstag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr, Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr.