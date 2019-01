Fortsetzung Filmreihe: Platz drei bei der Frauen- Kinowahl wird gezeigt

Wedemark. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe zu 100 Jahren Frauenwahlrecht wählten Wedemärkerinnen im vierten Quartal 2018, das Kinoprogramm für die ersten Monate dieses Jahres. Am Donnerstag, 31. Januar, wird der dritte Platz gezeigt: Der Spielfilm des US- amerikanischen Regisseurs Tate Taylor aus dem Jahr 2011 handelt von rassistischen Diskriminierungen gegenüber schwarzen Dienstmädchen in den Südstaaten der USA.

Skeeter kommt frisch von der Uni in ihre Heimat am Mississippi nach Hause und plant ihr schriftstellerisches Talent zu nutzen, um auf die gesellschaftlichen Missstände ihrer Zeit aufmerksam zu machen. Sie will ein Buch schreiben, das den schwarzen Frauen, die ihr Leben dem Haushalt und den Kindern fremder Frauen widmen, eine Stimme gibt. Um das Buch zu veröffentlichen, muss Skeeter mehrere schwarze Dienstmädchen überzeugen, ihr Schicksal offenzulegen. Doch in Zeiten der rassistischen Diskriminierung haben diese Angst, ihre Anstellung zu verlieren. Skeeter steht allein auf weiter Flur, doch sie gibt nicht auf.

Veranstaltet werden die Kinoabende anlässlich 100 Jahren Frauenwahlrecht in Deutschland, in Kooperation der Arbeitsbereiche Gleichstellung & Integration, Kultur und Bibliothek der Gemeinde Wedemark.

Der Film wird am Donnerstag, 31. Januar, um 20 Uhr in der Bibliothek im Schulzentrum, Campus W in Mellendorf gezeigt. Der Eingang der Bibliothek befindet sich am Roye-Platz. Die Veranstaltung kann barrierefrei besucht werden. Der Eintritt ist kostenfrei, Getränke stehen zum Kauf zur Verfügung. Aus Lizenzgründen darf der Name des Films an dieser Stelle nicht genannt werden.