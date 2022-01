Französisch-Café

Mellendorf. Das Städtepartnerschaftskomitee startet am Donnerstag, 20. Januar, mit dem Französisch-Café im MGH. Es wird jeden dritten Donnerstag im Monat stattfinden. In lockerer Atmosphäre und in geselliger Runde sein Französisch auffrischen oder festigen, das ist das Ziel. Interessierte sind herzlich willkommen.