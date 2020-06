Franzsee öffnet am 19. Juni

Amedorf. Der auch von vielen Wedemärkern genutzte Naturbadesee Franzsee in Amedorf startet am 19. Juni mit einer durch die Pandemie bedingten Verzögerung in die Badesaison. Allerdings ist er vorerst nur jeweils von Freitag bis Sonntag in der Zeit von 14 bis 20 Uhr geöffnet.